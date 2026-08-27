نيبال: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في منطقة حدودية مع الصين إلى 160 قتيلا وفقدان المئات

تسببت فيضانات عارمة وهائلة في المنطقة الحدودية بين نيبال والصين اليوم الأربعاء في مقتل 160 شخصاً على الأقل، وفقدان المئات من السياح والعمال وغيرهم بعد أن جرفت المجمعات السكنية وأدت إلى توقف حركة التنقل في بعض المناطق.

وأوضح خبراء المناخ أن انهيارا جليديا من أحد الأنهار الجليدية هو السبب المرجح لوقوع الفيضان في منطقة الهيمالايا التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وأفادت الشرطة في نيبال بمقتل 157 شخصا على الأقل.وأشار التلفزيون المركزي الصيني إلى أن انهيارا طينيا في منطقة جييرونج بإقليم التبت بالقرب من الحدود أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وفقدان 265 آخرين. وأظهرت لقطات صورتها طائرات مسيرة دمار الطرق وطمر المباني. وأفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية بوقوع خسائر بشرية كبيرة.

وتعد الأودية المنحدرة في نيبال شرايين حياة اقتصادية وممرات للمسافرين، لكنها تصبح شديدة الخطورة عند حدوث الكوارث. وأظهرت الصور ما بدا أنه الطوابق الثانية للمباني في منطقة نواكوت الأكثر تضررا وهي مغطاة بالكامل بالطين بعد مرور السيل الجارف. كما علق الحطام بأغصان الأشجار والأسلاك الكهربائية، وطمرت المركبات، بينما ظهر الناجون المصدومون وهم ملوثون بالطين.

وقال مسؤولون في نيبال إنه جرى الإبلاغ عن فقدان 403 أشخاص، بينهم 341 أجنبيا.وقال سونيل شارما، المتحدث باسم هيئة السياحة، إن 133 شخصا منهم كانوا من الهند في رحلة حج إلى جبل كايلاش في التبت، وهو موقع مقدس لدى الهندوس. وأضاف أن من بين المفقودين أيضاً 47 شخصاً من الولايات المتحدة، و34 من أستراليا، و33 من بريطانيا، و24 من كندا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على علم بالأمريكيين المتأثرين.

وحذر المسؤولون السكان في العديد من مناطق نيبال وطالبوهم بالابتعاد عن ضفاف أنهار بهوتيكوشي وتريشولي وناراياني. وقال مسؤولون إن نهر بوتيكوشي فاض نحو الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تدمير عدة قرى وطرق ومشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقالت ساسميت بوخاريل، المتحدثة باسم الحكومة النيبالية: "طلبنا من كل من الهند والصين مساعدتنا في جهود الإنقاذ."

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أفادت في البداية بوقوع زلزال بقوة 4ر4 درجة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، على بعد نحو 66 كيلومترا شمال كاتمندو، بالقرب من الحدود. وحدّثت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التقرير لاحقاً لتصفه بانهيار أرضي بقوة 2ر5 درجة.- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يعمل بالقاهرة.