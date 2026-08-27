الجزائر: حالتا وفاة وإجلاء مئات السكان جراء تجدد حرائق الغابات

أعلنت السلطات في الجزائر وفاة شخصين جراء موجة الحرائق التي اندلعت اليوم الأربعاء، بعدد من المدن شرقي البلاد.

وأعلن جهاز الدفاع المدني مساء اليوم، تسجيل 173 حريقا جرى اخماد 56 منها، فيما لا زال 75 حريقا مشتعلا أغلبها بولايات بجاية، وتيزي وزو، وسكيكدة، وجيجل، والطارف، وميلة، وسطيف.

كما كشف عن عمليات إجلاء وقائية للسكان بولايات جيجيل وبجاية والطارف.

وقال شهود عيان بولاية جيجل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن حرائق مهولة اندلعت بجبال المنطقة زاد في سرعة انتشارها هبوب رياح قوية، لافتا إلى تسجيل خسائر كبيرة في الممتلكات الزراعية والحيوانية لعدد من السكان.

من جهتها، أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، تحويل حركة السير على مقطع من الطريق السيار شرق-غرب، إثر اندلاع حريق بمحاذاة الطريق السيار بالقرب من منطقة سكيكدة، داعية مستعملي الطريق إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واحترام توجيهات أعوان الدورية ومصالح الدرك الوطني، حفاظًا على سلامة الجميع".

كما أعلن جهاز الدرك الوطني غلق عدد من الطرق الوطنية بولايات سطيف وبجاية وجيجل.

ووصل وزير الداخلية، السعيد سعيود، مساء الأربعاء، إلى ولاية بجاية، للوقوف ميدانيا على عمليات إخماد الحرائق والاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى والمصابين، مرفوقا بكل من وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للحماية المدنية (الدفاع المدني)، العقيد بوعلام بوغلاف.