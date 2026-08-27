تقرير: الجيش الإسرائيلي ينفذ ثلاثة تفجيرات في جنوب لبنان

نفّذ الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء ثلاثة تفجيرات ضخمة في بلدة بني حيان وبلدة يحمر الشقيف وبلدة بيوت السياد بجنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم مجرى نهر الليطاني في جنوب لبنان.

نفّذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف في بلدة بني حيان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتعرّض مجرى نهر الليطاني - طريق الخردلي، في جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم، لقصف مدفعي اسرائيلي عنيف. وبالتزامن نفّذت طائرة مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" عملية تمشيط فوق مجرى نهر الليطاني، في النقطة نفسها التي تعرضت للقصف. ونفّذت القوات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم عملية تفجير كبيرة في بلدة بيوت السياد، جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عشرات البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل لماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.