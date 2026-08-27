انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي وألمانيا ضيف شرف المعرض

انطلقت في مدينة المعارض قرب العاصمة السورية دمشق فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته 63 تحت شعار "سوريا تشرق من جديد" وألمانيا ضيف شرف المعرض، وبمشاركة نحو ألف جهة وتمثل نحو 60 دولة وتستمر فعالياته حتى الرابع من شهرسبتمبر المقبل، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.

ورحب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار بألمانيا ضيف شرف المعرض قائلا: "يسعدني أن أرحب بجمهورية ألمانيا الاتحادية ضيفَ شرف في معرض دمشق الدولي هذا العام، فحضورها يمثل شرفاً كبيراً لنا، ويحمل في الوقت نفسه دلالات أعمق على صعيد التعاون والانفتاح".

وأضاف الوزير السوري "التجربة الألمانية لم تبدأ من فراغ، ولم تُبنَ على الموارد وحدها، ولم تكن وليدة الصدفة، بل قامت قبل كل شيء على سواعد الشعب الألماني وعزيمته وانضباطه واحترامه للعمل والإنتاج والمعرفة، وقدرته على تحويل التحديات إلى قوة، والدمار إلى بناء، والصعوبات إلى فرص للنهوض من جديد، ونؤمن في سوريا بأن الثروة الحقيقية للأوطان لا تكمن في مواردها فحسب، بل فيما يمتلكه شعبها من إرادة ومعرفة وعزيمة وقدرة على العمل والإنتاج".

ثم بدا الحفل الفني والذي مثل لوحات غنائية ومسرحية منها إعادة لوحات لمعرض دمشق الدولي منذ انطلاقته في عام 1945 ثم لوحات ترمز للدول المشاركة.

وقبيل انطلاق المعرض بعدة ساعات انطلقت فعاليات أعمال منتدى دمشق الاقتصادي العالمي في قصر المؤتمرات بدمشق، وذلك بحضور عدد من الوزراء وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية ومعنيين بالشأن الاقتصادي.