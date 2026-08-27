رئيس وزراء النيجر يصل إلى الجزائر

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وصل رئيس وزراء النيجر علي محمد لمين زين مساء الأربعاء إلى الجزائر على رأس وفد وزاري في زيارة عمل تدوم يومين.

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره الجزائري سيفي غريب، وعدد من أعضاء الحكومة.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الجزائري، إن هذه الزيارة تندرج في إطار "الديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-النيجرية"، وتجسيدا لـ "الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لإعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب".

كما أبرز أن الزيارة " تعكس الإرادة المشتركة في بناء شراكة متجددة وفعالة بما يسهم في دعم التنمية والاستقرار والتعاون والتكامل الإقليمي في القارة الأفريقية".

وشهدت العلاقات الجزائرية-النيجرية مؤخرا ديناميكية متسارعة، تجسدت في تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التعاون في عدد من المجالات، لاسيما الطاقة والأمن والبنى التحتية.

وزار سيفي غريب النيجر يوم 13 أغسطس الجاري، حيث أشرف مع علي محمد لمين زين، على مراسم الإطلاق الرسمي لأشغال حفر البئر الاستكشافية "كفرا جنوب شرق 1"، الذي تشرف عليه شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك.