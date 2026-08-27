يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره أبو قير للأسمدة، مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

ويدخل بيراميدز اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل رغبته في مواصلة مشواره بقوة خلال الموسم الجديد.

وبحسب القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لبيراميدز، من المتوقع أن يعتمد الفريق على محمود زلاكة في الخط الهجومي، إلى جانب مجموعة من أبرز عناصره.

التشكيل المتوقع لبيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد توفيق، مهند لاشين، وليد الكرتي، مصطفى فتحي، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمود زلاكة، دودو الجباس.

وكان بيراميدز قد أعلن قائمته للمباراة، والتي ضمت 23 لاعبًا، بينهم أحمد الشناوي ومحمود جاد في حراسة المرمى، إلى جانب عدد من العناصر في خطوط الدفاع والوسط والهجوم.