مفاجأة جديدة في صفقة انتقال مرموش إلى توتنهام من مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد بشأن انتقال الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى صفوف توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط مرموش بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى يونيو 2029، إلا أن مستقبله شهد تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، في ظل اهتمام توتنهام بالحصول على خدماته.

وبحسب ما ذكره خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»، فقد وقع مرموش بالفعل على عقود انتقاله إلى توتنهام، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشار رومانو إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة من جانب توتنهام من المنتظر أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالانتقال.

وكان مانشستر سيتي وتوتنهام قد توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب المصري، ليخوض مرموش تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل، بعدما ارتدى قميص السيتيزنز.