جيش الاحتلال يزعم اغتيال الحارس الشخصي لـ يحيى السنوار

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال الحارس الشخصي لرئيس حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» السابق يحيى السنوار، وذلك في غارة على منطقة خانيونس.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه شن – بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك» - هجومًا على منطقة خان يونس جنوب غزة، الاثنين الماضي، واغتال رزاق سهيل سليمان أبو شهامة، أحد عناصر وحدة النخبة في «حماس»، والحارس الشخصي لـ«السنوار».

وأشار إلى أنه اغتال في هجوم على ذات المنطقة الأحد الماضي، حازم موسى، أحد عناصر وحدة «النخبة» في الحركة الفلسطينية، الذي ادعى أنه شارك في أحداث 7 أكتوبر.

وادعى أن «أبو شهامة وموسى روجّا خلال الفترة الأخيرة لمؤامرات ضد قوات الجيش والإسرائيليين، وحاولوا استعادة قدرات الحركة، مع انتهاكهم الممنهج لوقف إطلاق النار».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1304 شهداء، إضافة إلى 4336 مصابا، إلى جانب تسجيل 814 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 73,439 شهداء و174,447 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.