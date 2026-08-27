 مصابون في قصف للاحتلال على منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصابون في قصف للاحتلال على منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

وكالة صفا
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 11:01 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 11:01 ص

أصيب، يوم الخميس، مواطنون فلسطينيون، بينهم طفل، بنيران جيش الاحتلال، جنوبي قطاع غزة، في وقت تواصلت فيه خروقات جيش الاحتلال بمختلف مناطق القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بإصابة مواطنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي خانيونس، ذكر المراسل أن الطفل عبيدة قويدر، أصيب برصاص جيش الاحتلال، في مخيم قطر شرق مدينة حمد شمال غربي المدينة.

وحسب الوكالة، فإن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة في بحر مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في الأجواء الشرقية لبلدة القرارة شمال شرقي المدينة.

وفي شمال القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مدينة بيت لاهيا، فيما طال قصف مدفعي مكثف حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الساري منذ العاشر من أكتوبر المنصرم. وقتل جيش الاحتلال منذ الاتفاق ما يزيد عن 1650 مواطنًا بغزة.

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