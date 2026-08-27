تحسن طفيف في حركة الشحن عبر مضيق هرمز

أظهرت بيانات اليوم الخميس، أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تحسنا طفيفا، رغم استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتركز الاهتمام ‌على المحادثات الإيرانية العمانية بشأن الممر المائي.

ووفقا لبيانات «كبلر»، بلغ إجمالي عدد سفن شحن السلع الأولية المرصودة خلال عبورها مضيق هرمز أمس الأربعاء 10 سفن بزيادة طفيفة عن ثماني سفن يوم الثلاثاء. ولا يزال هذا العدد أقل من المتوسط المتحرك لعشرة ⁠أيام والذي يبلغ حوالي 15 سفينة.

ودخلت المضيق من خليج عمان ناقلتا وقود متوسطتا الحجم، وناقلة غاز بترول مسال، وناقلة متوسطة الحجم وثلاث ناقلات مواد سائلة متوسطة الحجم.

وخرجت من الممر المائي من جهة الخليج ناقلة وقود متوسطة الحجم وناقلة بيتومين وناقلة بضائع سائبة.

وقال مصدر إيراني كبير أمس الأربعاء، إن إيران وسلطنة عمان لا تزالان تعملان على وضع تفاصيل اتفاقية بشأن مضيق هرمز، وذلك بعد أن أعلن ‌الحرس ⁠الثوري الإيراني أن البلدين اتفقا على كيفية تقاسم الممر المائي وعائداته.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من اليوم، إن ناقلة أصيب بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما تسبب في نشوب حريق تم إخماده ⁠لاحقا.

في غضون ذلك، تباطأت حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي في مضيق باب المندب، وهو ممر مائي رئيسي أيضا.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن 19 ⁠سفينة سلع أولية إجمالا عبرت مضيق باب المندب أمس الأربعاء، منها ست ناقلات غادرت المضيق تشمل ناقلة نفط خام عملاقة، بانخفاض عن 24 ⁠في اليوم السابق.

وربما تكون هناك بعض السفن التي تبحر في المضيقين دون تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال بها، مما قد يؤدي إلى عدم رصدها ضمن الأرقام.