فيضانات وانهيارات أرضية جراء الأمطار الغزيرة في شمال وسط اليابان

هطلت الأمطار الموسمية على إقليمي إيشيكاوا وتوياما بشمال وسط اليابان اليوم الخميس، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وغلق الطرق وتقطع السبل بالأشخاص في المنازل والسيارات المغمورة بالمياه.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من المستوى الخامس من الأمطار الغزيرة لأجزاء من إقليمي إيشيكاوا وتوياما، وحثت السكان في المناطق المتضررة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية من الفيضانات والانهيارات الأرضية المحتملة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد تنبأت بهطول ما يصل إلى 20 سنتيمترا من الأمطار في مناطق كاجا ونوتو حتى صباح غد الجمعة. ونصح الإقليمان أكثر من 380 ألف شخص باتخاذ ملاذا في الطوابق الأكثر أمانا.

وأظهرت اللقطات المصورة التي بثها التلفزيون الرسمي "إن أتش كيه"، إنقاذ العديد من السكان الذين تقطعت بهم السبل في مدينة هيمي في إقليم توياما، بقارب مطاطي من جانب عمال الإنقاذ الذين ساروا عبر مياه يصل ارتفاعها لنحو 40 سنتيمترا .

وجرى التخلي عن عدد من السيارات التي تعطلت في الطرق المغمورة بالمياه.

وفي إقليم إيشيكاوا إلى الغرب من توياما، غمرت المياه 270 منزلا في ثلاث بلديات، رغم أن المسؤولين قالوا إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات. كما أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيارات أرضية وغلق الطرق في إيشيكاوا.

وتسبب الطقس القاسي في انقطاع الكهرباء عن أكثر من ألف منزل في توياما وإيشيكاوان بحسب شركة هوكوريكو للكهرباء.



