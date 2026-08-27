ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول المدمرة في نيبال إلى 270 قتيلا

أعلنت الشرطة النيبالية في منشور على منصة «إكس»، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول المدمرة إلى 270 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين في نيبال ومنطقة التبت الصينية.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، رجحت تقارير أولية أن يكون زلزال ضرب المنطقة قد تسبب في انهيار جزء من نهر جليدي ما أدى إلى الكارثة.

واستخدمت فرق الإنقاذ في نيبال طائرات الهليكوبتر، للبحث عن الناجين وإسقاط المساعدات الطارئة لآلاف الأشخاص الذين انقطعت بهم السبل، بعد الكارثة التي وقعت أمس الأربعاء، بمنطقة جبلية وعرة تعج بالمتنزهين والزوار وتربط لاسا في التبت بالعاصمة النيبالية كاتمندو.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أبي نارايان كافلي لـ«رويترز»: «العدد سيرتفع، إذ إننا استأنفنا عمليات البحث ومن المتوقع العثور على مزيد من الجثث».

وأظهرت مقاطع فيديو جرى التحقق من صحتها كميات هائلة من المياه والحطام تجرف عشرات الأشخاص عند معبر حدودي في جيرونغ، مع جرف المنازل والطرق ومشاريع كهرباء في اتجاه مجرى النهر نحو النيبال.

وقال كيشاف براساد بارال، وهو ناج يبلغ من العمر 68 عامًا ويتلقى العلاج في المستشفى: «كان هناك سيل هائل من الطين يتدفق مباشرة نحونا.. كان يرتفع أكثر وأكثر كلما اقترب. وعندما رأيته يجتاح منزلنا، حاولت أن أمسك بيد زوجتي والتوجّه إلى الشرفة. لكن الطين جرفها بعيدًا. زوجتي لا تزال في مكان ما تحت الطين. لقد رحلت»، وفق ما نقلته رويترز عن الرجل الذي أنقذته مروحية بعد 4 ساعات من الكارثة.