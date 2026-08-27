يواصل جيش الاحتلال خروقاته الميدانية في قطاع غزة، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي والبحري في مناطق متفرقة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة، ما يفاقم حالة التوتر ويعرض حياة المدنيين للخطر.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب»، اليوم الخميس، بإصابة الطفل عبيدة قويدر برصاص جيش الاحتلال في مخيم قطر شرق مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بكثافة في بحر مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في الأجواء الشرقية لبلدة القرارة شمال شرقي المدينة.

وفي شمال القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا، فيما طال قصف مدفعي مكثف حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

وتأتي هذه الخروقات في وقت لا تزال فيه مناطق عدة من قطاع غزة تشهد توترًا ميدانيًا متواصلًا، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد واستمرار استهداف المناطق التي تضم تجمعات سكانية.

ويواجه الفلسطينيون في القطاع تداعيات هذه الخروقات في ظل أوضاع إنسانية صعبة، فيما تتجدد المخاطر على المدنيين مع استمرار إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من غزة.