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أعداد جريدة الشروق
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محكمة يونانية تقضي بترحيل مهرب مهاجرين إلى تركيا

أثينا - د ب أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 10:30 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 10:30 ص

قضت محكمة استئناف يونانية، بترحيل مواطن تركي يبلغ من العمر 39 عامًا، مطلوب في تركيا بتهمة تهريب مهاجرين.

ورفض الرجل الاتهامات، واصفًا إياها بأنها "ملفقة"، وزعم "وجود اضطهاد سياسي بسبب أصله الكردي ومنشوراته على الإنترنت"، بحسب ما نشرته صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الخميس.

وقضى في السابق حكمًا بالسجن ثلاث سنوات ونصف في اليونان للتهمة نفسها قبل الإفراج عنه في 2022، ورُفض طلب لجوئه.

وجرى تأجيل جلسة الاستماع بعدما أدى اشتعال النيران في زنزانته في سجن ديافاتا إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج برفقة سجينين آخرين.

وتحقق السلطات فيما إذا كان تم إشعال الحريق بمساعدة نزيل تركي آخر يواجه الترحيل، دون تحديد أي مشتبه بهم بعد.

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