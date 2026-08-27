توفيت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية دوللي بارتون، إحدى أبرز الأسماء في تاريخ موسيقى الريف، أمس، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد معاناة قصيرة مع مرض السرطان، إذ أعلن ابن شقيقها، برايان سيفر، خبر وفاتها عبر حسابه على "إنستجرام"، معبرًا عن حزنه وفخره بإرثها الفني والإنساني.

وأكد فريق بارتون وفاتها يوم الثلاثاء، في مركز "فاندربيلت-إنجرام" للسرطان، بمدينة ناشفيل محاطة بأفراد من عائلتها وأحبائها، وأثار رحيلها موجة واسعة من الحزن والإشادة امتدت إلى كبار الشخصيات السياسية الأمريكية وفي مقدمتهم رؤساء حاليون وسابقون.

مدافعة لا تعرف الكلل عن المرأة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ببارتون عقب وفاتها معلنًا تنكيس الأعلام الأمريكية تكريمًا لها لمدة أسبوع، لا سيما أنها واحدة من أعظم مغنيات موسيقى الريف.

ووصفها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بأنها كانت مدافعة لا تعرف الكلل عن المرأة والمساواة، مشيرًا إلى جانب آخر من إرثها بعيدًا عن نجاحاتها الموسيقية والفنية، حيث كانت بارتون معروفة بأعمالها الخيرية وعلى رأسها مشروع "Imagination Library"، الذي وفر أكثر من 300 مليون كتاب للأطفال بهدف تشجيع القراءة ودعم محو الأمية.

فيما قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عنها إنه من الصعب تخيل شخص أحدث تأثيرًا أكبر من دوللي بارتون.

فيما تتسق هذه الإشادة مع مسيرة بارتون التي امتدت لعقود ونجحت خلالها في بناء حضور يتجاوز كونها نجمة لموسيقى الريف لتصبح واحدة من أكثر الشخصيات ارتباطًا بالثقافة الشعبية الأمريكية.

من طفلة فقيرة إلى أيقونة أمريكية

وولدت بارتون في ولاية تينيسي وسط أسرة فقيرة مكونة من 12 طفلًا، ونشأت في منزل صغير مكون من غرفة واحدة، وكان والدها يعمل مزارعًا وعاملًا في البناء، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وانعكست ظروف طفولتها تلك على عدد من أشهر أغانيها، منها Coat of Many" Colors" التي تناولت معطفًا صنعته لها والدتها من قطع قماش متفرقة.

كما أنها بدأت الغناء في الكنيسة وظهرت على التلفزيون المحلي في سن العاشرة، ثم سجلت أول أسطوانة لها في الثالثة عشرة، وفي العام نفسه ظهرت على مسرح جراند أول أوبري في ناشفيل، وهو أحد أشهر مسارح موسيقى الريف في الولايات المتحدة.

وبعد انتقالها إلى ناشفيل عام 1964، بدأت بارتون مسيرتها ككاتبة أغانٍ، قبل أن تنتقل إلى الغناء وتحقق نجاحها في موسيقى الريف، وكتبت خلال مسيرتها مئات الأغاني لكن لها أعمال مثل Jolene وI "Will Always Love You" تحولت إلى علامات فارقة في تاريخ الموسيقى، حيث كتبت الأخيرة كأغنية وداع للمغني بورتر واجنر بعد انتهاء شراكتهما الفنية.

وتصدرت الأغنية قوائم موسيقى الريف مرتين، قبل أن تحقق شهرة عالمية عندما أعادت ويتني هيوستن تسجيلها عام 1992 لفيلم "The Bodyguard".

كما حققت بارتون نجاحًا واسعًا بأغنية 9 to 5 عام 1980 التي تصدرت قوائم الأغاني الأمريكية، وحصلت عنها على ترشيح لجائزة الأوسكار بالتزامن مع بطولتها للفيلم الذي حمل الاسم نفسه.

فيما حققت بارتون خلال مسيرتها 25 أغنية تصدرت قائمة الأغاني الأمريكية لموسيقى الريف، ودخل 47 ألبومًا لها قائمة أفضل عشرة ألبومات في موسيقى الريف، وحصلت على 10 جوائز جرامي، فضلًا عن امتداد تأثيرها إلى العمل الخيري حيث ساهمت في إيصال أكثر من 300 مليون كتاب إلى الأطفال في مشروع جعل دعم القراءة جزءًا أساسيًا من صورتها العامة.