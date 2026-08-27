إقبال جماهيري كبير على احتفالية مدد يا رسول الله بالمسرح القومي

شهد الفنان إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الأربعاء، احتفالية «مدد يا رسول الله» على خشبة المسرح القومي، احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط إقبال جماهيري كبير، في ليلة فنية جمعت بين المسرح والإنشاد الديني والموسيقى.

وحضر الاحتفالية الفنانة ياسمين الخيامي، والفنانة رانيا فريد شوقي، والموسيقار وليد الشهاوي، والفنان هاني كمال، والفنانة عزة لبيب، إلى جانب عدد من مديري فرق البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

وتأتي الاحتفالية في إطار اهتمام الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بدعم الحركة المسرحية وتعزيز حضور الفنون في المناسبات الثقافية والدينية، وإتاحة الفعاليات الفنية للجمهور بالمجان، وبرعاية قطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي، من خلال فرقة مسرح الغد، وتُقدم على خشبة المسرح القومي بقيادة الفنان سامح مجاهد.

وفي إطار التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة، شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال فرقة الإنشاد الديني، بقيادة وليد الحسيني، وبمصاحبة المايسترو محمد سمير، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأناشيد والمدائح الدينية، في تناغم مع العرض المسرحي والموسيقي.

والاحتفالية بطولة الدكتور أيمن الشيوي، وفاء الحكيم، جلال عثمان، محمد بهجت، حمدي أبو العلا، وممدوح الميري، إلى جانب المنشد ماهر محمود إسماعيل، ومن كتابة وأشعار محمد بهجت، وألحان يحيى غانم، وسينوغرافيا ماهر محمود، وإضاءة عز حلمي، وأزياء مايسة محمد عبد اللطيف، ودعاية ماهر محمود، وإخراج حمدي أبو العلا.