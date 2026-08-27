هيئة بريطانية: استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز

• هيئة عمليات التجارة البحرية قالت إن جميع أفراد الطاقم بخير..

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز لاستهداف بذخيرة مجهولة المصدر، وإخماد حريق اندلع على متنها.

وقالت الهيئة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنها تلقت بلاغا بشأن حادثة بحرية في مضيق هرمز.

وأضافت أن المعلومات الواردة تفيد بإصابة ناقلة نفط بذخيرة غير معروفة المصدر، مشيرة إلى إخماد الحريق الذي اندلع على متن الناقلة.

وأكدت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأنه لا يوجد أي شخص مفقود، موضحة أن الحادث لم يتسبب في أي تأثير بيئي.

ولم تشر الهيئة إلى اسم الناقلة أو الدولة التي تتبع لها، فيما نصحت السفن الموجودة في المنطقة بالعبور بحذر وإبلاغ الهيئة عن أي أنشطة مشبوهة.

وتأتي هذه الحادثة وسط تكرر استهداف ناقلات نفط وسفن في المنطقة في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساته على الملاحة وإمدادات الطاقة في مضيق هرمز ومنطقة الخليج.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل و"أهدافا أمريكية" في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية.