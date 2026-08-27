اليونان: 232 حالة إصابة بفيروس غرب النيل منذ بداية العام ووفاة 19 شخصا

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قالت هيئة الصحة العامة باليونان ، إن عدد الإصابات بفيروس غرب النيل في البلاد واصل الارتفاع بتسجيل 232 حالة على مستوى البلاد منذ بداية العام ووفاة 19 شخصا بعد الإصابة به.

وزاد عدد الإصابات بفيروس غرب النيل بحوالي أربعة أضعاف منذ نهاية يوليو عندما جرى تسجيل 42 إصابة. وقبل أسبوع كانت الحالات تبلغ 157 إصابة.

وذكرت هيئة الصحة العامة أمس الأربعاء، أن أغلب الحالات سجلت في منطقة أثينا الكبرى.

وينتقل فيروس غرب النيل من خلال البعوض. وتمر أغلب الإصابات بدون أعراض أو تتسبب فقط في أعراض خفيفة. وتحدث الإصابات الشديدة في الأساس بين كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض معينة .