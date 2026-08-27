وزير الخارجية الصيني يدعو واشنطن وبكين إلى تجاوز العقبات قبل القمة المرتقبة بين ترامب وشي

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة والصين إلى العمل على تجاوز العقبات القائمة بين البلدين، قبل القمة المرتقبة الشهر المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية، اليوم الخميس، أن وانج يي التقى السفير الأمريكي لدى الصين، ديفيد بيردو، أمس الأربعاء، ودعا الجانبين إلى "التركيز على الأجندة الإيجابية، وإدارة الخلافات بشكل سليم، وإزالة التدخلات، وتجاوز العقبات أمام الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين".

وأقر وانج يي، في بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، بأن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة "لا تزال تواجه مخاطر وتحديات عديدة".

وكان ترامب وشي قد التقيا في مايو الماضي في بكين، حيث تعهدا بالحفاظ على استقرار العلاقات والحفاظ على الهدنة التجارية الهشة. كما دعا ترامب شي إلى عقد لقاء في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر المقبل، إلا أن الموعد المحدد لزيارة الرئيس الصيني لم يُؤكد بعد.

ورغم ذلك، واصلت الولايات المتحدة والصين منذ ذلك الحين اتخاذ إجراءات اقتصادية موجهة ضد بعضهما البعض، من بينها حظر الولايات المتحدة للروبوتات المصنوعة في الصين، بينما فرضت الصين قيودا على كيانات أمريكية تشارك في التجارة وأنشطة أخرى داخل أراضيها.