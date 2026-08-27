انقسام بين الألمان بشأن فرض ضريبة على المشروبات السكرية

كشف استطلاع للرأي انقساما بين السكان في ألمانيا بشأن مسألة فرض ضريبة على المشروبات السكرية.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أيد 43% من المشاركين فرض ضريبة على المشروبات المحتوية على السكر، بينما رأى 44% أنه لا ينبغي فرض أي ضريبة إضافية على المشروبات من حيث المبدأ.

وأيد 17% من المشاركين في الاستطلاع فرض ضريبة على المشروبات التي تحتوي على بدائل السكر.

وأجرى معهد يوجوف الاستطلاع في 26 أغسطس 2026 بمشاركة 4280 شخصا في ألمانيا فوق 18 عاما. وكان من الممكن اختيار أكثر من إجابة.

وتعمل الحكومة الألمانية حاليا على إعداد ضريبة على المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر. واتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على فرض ضريبة اعتبارا من عام 2027 على المشروبات السكرية مثل الكولا والمشروبات الغازية، وذلك في إطار القانون الذي تم إقراره لتحقيق استقرار مساهمات التأمين الصحي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توصيات لجنة شكلتها وزارة الصحة الألمانية وقدمت مقترحات للإصلاح.

وبحسب وزير المالية لارس كلينجبايل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) والمستشار فريدريش ميرتس (الحزب المسيحي الديمقراطي)، لم يعد مطروحا توسيع نطاق ضريبة السكر المزمع فرضها لتشمل المشروبات الخفيفة الخالية من السكر ومشروبات "زيرو" التي تحتوي على بدائل تحلية. وأثار تقرير داخلي من وزارة كلينجبايل، تم الكشف عنه أول أمس الثلاثاء، جدلا واسعا. واقترح التقرير إخضاع مشروبات "زيرو" و"لايت" إلى جانب الكولا والمشروبات الغازية، وكذلك مشروبات البيرة المخلوطة ومشروبات الشوفان والقهوة الجاهزة، للضريبة الجديدة.