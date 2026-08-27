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أعداد جريدة الشروق
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تراجع إنتاج السيارات في المملكة المتحدة خلال يوليو الماضي

لندن - د ب أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 9:57 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 9:57 ص

أظهرت بيانات جديدة أن انخفاض صادرات السيارات في المملكة المتحدة أدى لتراجع إنتاج السيارات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا) أنه تم تصنيع 63655 سيارة خلال الشهر الماضي بانخفاض بنسبة 11% مقارنة بيوليو العام الماضي، حسبما أفادت رابطة مصنعي وتجار السيارات.

وقد تراجع إنتاج السيارات بنسبة 6ر10% في حين انخفض إنتاج السيارات التجارية بنسبة 4ر34%. كما تراجعت الصادرات بنسبة 16% لتصل إلى 47377 سيارة.

وسجل إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة أول زيادة شهرية لهذا العام بلغت نسبتها 8ر6% لتصل إلى 25678 سيارة.

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