واشنطن تقدم 500 ألف دولار مساعدات للمتضررين من فيضانات نيبال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية ستقدم 500 ألف دولار كمساعدات إغاثة للمتضررين من الفيضانات المفاجئة الشديدة في نيبال.

وستشمل المساعدات توفير مأوى طارئ ومياه نظيفة وإمدادات إغاثة أخرى. كما أرسلت الوزارة مستشارا لشؤون المساعدات في حالات الكوارث إلى المنطقة لدعم جهود الإغاثة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "تتقدم الولايات المتحدة بأحر تعازيها إلى أسر وأحباء الذين فقدوا حياتهم في الفيضانات الخاطفة المدمرة التي اجتاحت منطقة راسوا في نيبال".

ولقي نحو 160 شخصا في نيبال حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة الحدودية الجبلية، فيما أعلنت الصين مقتل 3 أشخاص على الأقل. ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، بينهم أكثر من 400 مسافر من نيبال ومن دول أخرى، إلى جانب أفراد من الشرطة والجيش.