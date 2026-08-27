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أعداد جريدة الشروق
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تقارير: رئيس الاستخبارات الأمريكية حذر روسيا من مهاجمة دول الناتو

جون راتكليف
جون راتكليف
واشنطن-د ب أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 9:24 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 9:24 ص

حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، جون راتكليف روسيا من مهاجمة الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك خلال زيارته لموسكو، حسبما نقلت صحيفتا وول ستريت جورنال وبوليتيكو عن مصادر لم تسمها أمس الأربعاء.

وزار راتكليف العاصمة الروسية أمس الأول الثلاثاء، ولم يعرف كثيرا عن جوهر مباحثاته.

وذكرت صحيفة بوليتيكو الإيطالية أن تحذير راتكليف تركز على تصعيد محتمل يشمل الحلفاء في شرق الناتو في منطقة البلطيق. كما طالب الكرملين بخفض الدعم العسكري والمالي لإيران.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أكد لوكالات أنباء روسيا أن راتكليف زار موسكو لإجراء مباحثات" بين الأجهزة الأمنية". وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يلتق براتكليف.

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