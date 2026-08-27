أوكرانيا: ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و482 ألفًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و482 ألفًا و150 فردًا، من بينهم 1400 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12 ألفا و304 دبابات، و25 ألفا و237 مركبة قتالية مدرعة، و48 ألفا و694 نظام مدفعية، و2065 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1590 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه جرى أيضًا تدمير 440 طائرة حربية، و354 مروحية، و483 ألفا و367 طائرة مسيرة، و5052 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و140 ألفا و248 من المركبات وخزانات الوقود، و4602 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.