تباين مؤشرات الأسواق الآسيوية وهبوط أسعار النفط

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تباينت مؤشرات الأسواق الآسيوية، اليوم الخميس، بعد تراجع طفيف في "وول ستريت"، فيما تراجعت أسعار النفط.

وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بعدما أعلنت شركة "إنفيديا" نتائج فصلية تجاوزت توقعات "وول ستريت"، مدعومة بقفزة في الطلب على رقائقها المتطورة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 66162.72 نقطة.

وارتفعت أسهم مجموعة "سوفت بنك" القابضة متعددة الجنسيات بنسبة 0.1%.

وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.5% ليصل إلى 6.909.81 نقطة.

وارتفعت أسهم شركة "سامسونج" للإلكترونيات، إحدى أكبر الشركات في السوق، بنسبة 2%.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.4% ليصل إلى 25548.83 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6% ليصل إلى 3935.99 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.9% ليصل إلى 9041.70 نقطة.

وتراجع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 0.1%، فيما ارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.5%.

وأغلقت مؤشرات بورصة "وول ستريت" الأمريكية، أمس الأربعاء، على انخفاض، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% ولكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته القياسية، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%.

وتراجعت أسعار النفط، في تعاملات صباح اليوم الخميس، حيث تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.5% ليصل إلى 86.49 دولارا للبرميل.

وقبل نشوب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي كان سعر النفط في حدود 72 دولارا للبرميل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.5% ليصل إلى 81.84 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 159.38 ين ياباني من 159.31 ين، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1655 دولار من 1.1651 دولار.