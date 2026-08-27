تقارير: كوريا الشمالية تتعهد برد حازم على الأعمال العدائية الأمريكية

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، بأن بلاده سترد "بصورة جادة وفورية وحازمة" على أي أعمال عدائية في مختلف المجالات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية انتقدت قرار الولايات المتحدة بالموافقة على بيع صواريخ من طراز "إيه آي إم-9 إكس سايد ويندر" ومعدات ذات صلة، إلى كوريا الجنوبية بقيمة 125 مليون دولار.

وقالت كوريا الشمالية إن بيع الأسلحة الأمريكية إلى جارتها الجنوبية، يشكل تهديدا جديدا لأمنها، كما يؤثر سلبا على البيئة الأمنية الإقليمية.

وذكرت بيونج يانج أنها "أدركت بوضوح" ما وصفته بـ "موقف الولايات المتحدة العدائي" تجاهها.

جدير بالذكر أن بيونج يانج كانت انتقدت بشدة المناورات المشتركة السنوية "أولتشي فريدوم شيلد"، التي انطلقت بين سول وواشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري لمدة 11 يوما، وتوعدت بـ"تحييد التهديد العسكري للعدو بشكل كامل" وممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وحذرت من أن "جميع التدريبات الحربية للعدوان التي تجريها الدول المعادية في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة لن تحقق النتائج التي ترغب بها"، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.