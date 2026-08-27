إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب في برلين وإجلاء آلاف السكان

تم إبطال مفعول قنبلة تزن 100 كيلوجرام في حي نويكولن بالعاصمة الألمانية برلين، وتمكن آلاف الأشخاص من العودة إلى منازلهم قبيل منتصف الليل بقليل.

وقالت الشرطة: "لم يعد هناك أي خطر... تم رفع جميع الحواجز". واضطر سكان نحو 5600 منزل إلى مغادرة منازلهم في وقت سابق.

وعثر على القنبلة، التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، في قناة ملاحية في نويكولن. وأقيم نطاق أمني مغلق بقطر 500 متر حول موقع العثور عليها. وطرق أفراد الشرطة أبواب العديد من المنازل لإبلاغ السكان بضرورة مغادرتها. كما جابت سيارات مزودة بمكبرات صوت جانبي القناة لإبلاغ السكان بضرورة المغادرة. وأطلقت السلطات تحذيراتها أيضا عبر نظام "كاتفارن".

واستغرق إجلاء منطقة الخطر وقتا طويلا نسبيا، لأن عدة مرافق لرعاية المسنين كانت مشمولة بالإخلاء، حسبما أوضح المتحدث باسم الشرطة فلوريان نات. كما تأثرت حركة النقل العام في برلين بالإغلاق.

وشاركت الشرطة وفرق الإطفاء والوكالة الألمانية للإغاثة التقنية ومنظمات أخرى بفرق كبيرة في العملية. ووفقا لبيانات الشرطة، شارك نحو 200 من أفرادها في الموقع وحده. وتولى الصليب الأحمر الألماني إجلاء السكان. كما أقامت المنطقة مأوى للطوارئ يتسع لنحو 200 شخص.

وقال متحدث باسم الشرطة إن العثور على قنابل تعود إلى الحرب العالمية في برلين لا يزال أمرا معتادا، مضيفا أن العثور على عدة قنابل سنويا أمر شائع بالفعل.

وفي براندنبورج المجاورة، يتم أيضا العثور مرارا على قنابل لم تنفجر، وكان آخرها في منتصف يونيو الماضي في بوتسدام. وتأثر نحو 6500 شخص آنذاك بعملية الإجلاء. وفي برلين المكتظة بالسكان، غالبا ما يكون للعثور على القنابل تأثير كبير على السكان حتى عندما تكون المناطق المغلقة أصغر.