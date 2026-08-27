الجيش الأمريكي يعلن خططاً لبناء مفاعلات صغيرة للطاقة النووية في 5 قواعد عسكرية لضمان احتياطي الشبكة الكهربائية

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء عن خطط لبناء مفاعلات نووية صغيرة في خمس قواعد عسكرية أمريكية تمتد من نيويورك إلى تكساس،لتكون مصدر طاقة معتمدا ومستقلاً عن شبكة الكهرباء التجارية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تدفع فيه إدارة الرئيس ترامب بقوة نحو تطوير الجيل القادم من الطاقة النووية، بما في ذلك تخصيص مليارات الدولارات كقروض للمفاعلات النووية الكبيرة لتلبية الطلب الهائل على الطاقة من مراكز البيانات، إلى جانب برنامج تجريبي لتعزيز تصاميم ومشاريع المفاعلات المتقدمة للاستخدامات العسكرية والمدنية.

ولا توجد حاليا أي مفاعلات نووية صغيرة تزود شبكة الكهرباء التجارية بالطاقة في الولايات المتحدة.

وستحصل خمس شركات اختارها الجيش على ما يصل إلى 2ر2 مليار دولار إجمالا على مدى خمس سنوات لامتلاك وبناء وتشغيل المفاعلات الصغيرة بشرط تحقيقها لمراحل أداء محددة على طول الطريق.