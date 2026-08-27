المستشار الألماني يستضيف قمة مصغرة لبحث تقليص ميزانية الاتحاد الأوروبي

يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس قادة عدة دول في الاتحاد الأوروبي في ديوان المستشارية ببرلين اليوم الخميس، لمناقشة الميزانية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية للفترة من 2028 إلى 2034 .

ويتبنى قادة هولندا والدنمارك والنمسا وفنلندا والسويد في القمة المصغرة نفس رغبة ألمانيا في تقليص الميزانية المقترحة بشكل كبير.

ويسعى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية في أقرب وقت ممكن بحلول نهاية هذا العام. وتقترح المفوضية الأوروبية - بعد احتساب التضخم (بأسعار عام 2025) - ميزانية تبلغ نحو 76ر1 تريليون يورو. ويريد ميرتس تقليص هذا المقترح بمئات المليارات من اليورو. وباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تدفع ألمانيا أكبر مساهمة بفارق كبير.

ويتعين أن توافق الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع على الميزانية، التي تحمل رسميا اسم الإطار المالي متعدد السنوات.