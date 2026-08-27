استطلاع: نصف اليافعين في ألمانيا يؤيدون وضع حد أدنى لعمر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

أظهر استطلاع للرأي أن نحو نصف اليافعين في ألمانيا الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما يؤيدون وضع حدود عمرية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الاستطلاع، أيد 47% من المشاركين حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى بلوغ سن معينة، بمتوسط 14 عاما. وأيد 8% آخرون حظرا كاملا لاستخدامها من جانب الأطفال واليافعين. بينما رفض 39% مثل هذه الإجراءات.

وكلفت شركة التأمين الصحي الألمانية "تي كيه كيه" معهد "آي سكوير" باستطلاع آراء 1400 فرد تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما عبر الإنترنت خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

وقال أربعة من بين كل خمسة يافعين في الاستطلاع إن وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة لهم أو مفيدة إلى حد ما. ولم ير 15% سوى أنها غير مفيدة لهم أو غير مفيدة إلى حد ما. وقال 77% إنهم يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي للاستمتاع، و75% لتمضية الوقت.

ويحافظ 64% على التواصل مع صديقاتهم وأصدقائهم عبر تلك المنصات. ويبحث 42% عن الإلهام في مجالات الرياضة أو السفر أو الطعام. ويتابع 36% المؤثرين والمؤثرات. ووفقا للاستطلاع، فإن المنصات الأكثر شعبية هي يوتيوب وتيك توك وإنستجرام وسناب شات وروبلوكس.

وعند سؤالهم عما يزعجهم أو يسبب لهم التوتر أثناء الاستخدام، ذكر 57% كثرة الإعلانات. وقال 52% إنهم ينزعجون من المعلومات أو الصور المزيفة أو المضللة. ويشعر 36% بالتوتر بسبب قضاء وقت طويل على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكر 35% التنمر والإهانات، و31% الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوب فيها، و14% المحتوى المحسن أو المعدل.