 أستراليا: 34 مواطنا بين المفقودين جراء فيضانات نيبال والصين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أستراليا: 34 مواطنا بين المفقودين جراء فيضانات نيبال والصين

كاتماندو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 9:46 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 9:46 ص

قالت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، إن هناك 34 أستراليا من بين المفقودين جراء فيضانات خاطفة هائلة اجتاحت المنطقة الحدودية بين نيبال والصين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن جمع المعلومات صعب لأن نيبال، باعتبارها دولة نامية، لا تملك الموارد التي تتوافر لأستراليا للاستجابة لمثل هذا الحدث، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أسترالية.

وكتب ألبانيز على منصة إكس: "نعرب عن أعمق تعاطفنا مع المتضررين من الفيضانات الكبيرة في نيبال والتبت في الصين. وعلى الأستراليين الموجودين في المنطقة المتضررة اتباع تعليمات السلطات المحلية".

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد، نقلا عن رئيس شركة السياحة الأمريكية "هيمالايان جلاسيار"، ساجار باندي، أن 15 من الأستراليين المفقودين كانوا يسافرون في المنطقة ضمن رحلة تنظمها الشركة. ويعتقد أن اثنين منهم طفلان / 11 و14 عاما/ وكانا على الأرجح برفقة والديهما. وكانت أكبر المفقودين سنا امرأة /64 عاما/.

وكانت المجموعة تضم 40 سائحا (15 أستراليا و10 كنديين و8 أمريكيين وسنغافوريين اثنين وبريطانيين اثنين وروسيا واحدا، ونيباليين اثنين)، بحسب التقرير. كما كان يرافق المجموعة 7 موظفين محليين.

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