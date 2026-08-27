إسرائيل تدرس طرد مسئولين بريطانيين وأوروبيين من مركز تنسيق غزة

تدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرد مسئولين بريطانيين، وربما ممثلين عن دول أوروبية أخرى، من مركز التنسيق المدني-العسكري في مدينة كريات غات، جنوبي فلسطين المحتلة، والذي أنشأته الولايات المتحدة في إطار خطتها لقطاع غزة بعد الحرب، وفق ما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس»، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن حكومة الاحتلال بحثت خلال الأسابيع الماضية إمكانية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، الذي أُنشئ لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

ووفق المصادر، فإن الخطوة تأتي ردًا على الانتقادات الموجهة إلى سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة، فيما تبحث تل أبيب أيضًا اتخاذ إجراءات مماثلة بحق ممثلين عن إيطاليا وألمانيا.

وكانت سلطات الاحتلال قد طردت في وقت سابق ممثلين عن إسبانيا وهولندا من المركز، في حين بررت طرد الممثلين الإسبان باتهام مدريد بـ«الانحياز المهووس والمعادي لإسرائيل».

ويأتي ذلك في ظل توتر متزايد بين حكومة الاحتلال وعدد من الدول الأوروبية على خلفية سياساتها في الضفة الغربية والحرب على قطاع غزة، والانتقادات الدولية المتصاعدة لسياسات حكومة نتنياهو.