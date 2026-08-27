روسيا تعلن شن هجوم واسع على 9 مدن أوكرانية

قصفت روسيا مدنا في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة في هجوم واسع بدأ بعد حلول ليل الأربعاء واستمر حتى صباح اليوم الخميس، حيث دوت أصوات الانفجارات في أرجاء العاصمة كييف طوال ساعات الصباح.

ورغم إصرار وزارة الدفاع الروسية على أن الهجمات استهدفت فقط أهدافا مرتبطة بالحرب، يبدو أن روسيا مصممة على إلحاق الضرر بالشركات الأوكرانية وإضعاف اقتصاد البلاد من خلال استهداف شركات خاصة، بعدما تسببت ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى في صعوبات مالية لموسكو.

واستهدفت طائرات مسيرة روسية ثلاثة مراكز توزيع رئيسية، حيث دمرت مستودعات تابعة لسلسلة متاجر لبيع الألعاب وشركة للحلويات، وإلحاق أضرار بمستودع آخر تديره شركة لبيع الإلكترونيات بالتجزئة، وفقا لما ذكرته هذه الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت موسكو جهودها لتدمير شبكة الكهرباء الأوكرانية قبيل أشهر الشتاء القارس.

وقالت شركة "نافتوجاز" إن أربع قنابل انزلاقية قوية دمرت معدات توليد الطاقة في محطة التدفئة والطاقة المشتركة بمنطقة خيرسون الجنوبية التي تديرها الشركة، مما أجبرها على التوقف عن العمل.