أمريكا: مراقبو الحركة الجوية حذروا طياري المروحية الرئاسية من مشكلات في الاتصالات

أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل، اليوم الخميس، أن مراقبي الحركة الجوية في واشنطن وطياري المروحية التي تقل الرئيس دونالد ترامب "مارين ون" اجتمعوا لمناقشة مشكلات في الاتصالات، وذلك قبل أسبوع من السماح لطائرة نفاثة والمروحية الرئاسية بالإقلاع في وقت متزامن.

وأظهر التقرير الأولي للمجلس الوطني لسلامة النقل بشأن حادث 4 أغسطس في مطار رونالد ريجان الوطني بواشنطن أن الجانبين اجتمعا لمناقشة أوجه القصور في الاتصالات، لكنهما لم يتوصلا إلى حل.

وبدا أن وجود كل من المروحية والطائرة المدنية في الجو في وقت متزامن يخالف إجراءات السلامة التي وُضعت بعد حادث الاصطدام الجوي الذي وقع العام الماضي بالقرب من المطار المزدحم وأسفر عن مقتل 67 شخصا، لكن المسئولين شددوا على أن الرئيس لم يكن في خطر قط.

ولدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أيضا اتفاق قائم منذ فترة طويلة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يقضي بإبلاغ مراقبي الحركة الجوية قبل ثلاث دقائق من إقلاع مروحية الرئيس، وهو اتفاق يعود إلى ما قبل حادث التحطم العام الماضي.

وأقرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بأن المروحية والطائرة المدنية اقتربتا من إحداهما الأخرى لمسافة خطرة لفترة وجيزة، قبل أن تبدأ الطائرتان في التباعد.

وارتفعت الطائرة سريعا إلى مستوى أعلى من المروحية بعدما رأى طيارو "مارين وان" الطائرة ولم يواصلوا الارتفاع مؤقتا حتى غادرت المنطقة بأمان.