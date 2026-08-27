مقتل 15 شخصا جراء حريق في مصنع كيماويات أقصى شرقي روسيا

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اندلع حريق في مجمع آمور للكيماويات والغاز في أقصى شرق روسيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا، حسبما ذكرت إدارة المصنع اليوم الخميس.

وأظهر مقطع مصور انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حشودا من العمال يفرون للنجاة لدى نشوب الحريق في المجمع أمس الأول الثلاثاء.

وكتب المصنع في بيان أن جميع الضحايا من موظفيه.

وأشار إلى أن من بين القتلى مواطن روسي و14 عاملا أجنبيا، ولم يدل بمزيد من التفاصيل. وأعلن أمس الأربعاء انتشال جثث روسي وستة صينيين.

يذكر أن مجمع آمور للكيماويات والغاز، الواقع في منطقة أمور الروسية قرب الحدود الصينية (5500 كيلومتر شرق موسكو) مشروع مشترك بين شركة النفط والغاز الصينية "سينوبيك" وشركة البتروكيماويات الروسية "سيبور".

وقالت لجنة التحقيقات الروسية إنها تحقق في سبب الحريق وأي خرق محتمل لقواعد السلامة. ولم تبلغ عن أي علامات على التخريب أو وجود حادث مدبر.

وعند التواصل مع شركة "سيبور" للحصول على تعليق، أحالت الشركة إلى بيان صادر عن إدارة مجمع آمور للكيماويات والغاز، أفاد بأن الشركة بدأت أعمال التعافي الطارئة بالتنسيق مع وزارة حالات الطوارئ الروسية.