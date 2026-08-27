يويفا يطلب مستندات من محكمة أمريكية تمهيدًا لشكوى ضد إنفانتينو

طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» من محكمة اتحادية أمريكية السماح له بالحصول على وثائق وشهادات من كيانات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في ولاية فلوريدا، تمهيدًا لتحرك قانوني محتمل ضد جياني إنفانتينو، رئيس فيفا.

ويدرس يويفا تقديم شكوى جنائية في سويسرا ضد إنفانتينو ومسؤولين ومستشارين آخرين في فيفا، بسبب خطة تم التخلي عنها لإنشاء شركة جديدة باسم «FIFA Forward Enterprise»، ونقل الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية إليها.

واتهم يويفا إنفانتينو بتطوير الخطة سرًا مع مجموعة محدودة من المستشارين والمستثمرين، دون الرجوع إلى مجلس فيفا أو الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء الـ211، قبل الإعلان عنها في 28 يوليو.

وطلب الاتحاد الأوروبي الحصول على مستندات من شركتي FIFA (AMERICAS)، Inc. وFWC2026 US, Inc.، باعتبار أنهما قد تمتلكان معلومات بشأن إعداد الصفقة وهيكلتها وتقييمها والموافقة عليها.

وقال يويفا إنه يستعد لتقديم مطالبات في سويسرا ضد إنفانتينو بداعي سوء الإدارة الجنائية المزعوم، وفقًا للمادة 158 من قانون العقوبات السويسري.

وأشار إلى أن المستثمرين كانوا سيقدمون 4.2 مليار دولار مقابل حصة في «FIFA Forward Enterprise»، بتقييم إجمالي للنشاط يبلغ نحو 20 مليار دولار، معتبرًا أن هذا الرقم يقلل من قيمة الحقوق التجارية لفيفا، فضلًا عن عدم إجراء مزاد مفتوح أو تقييم مستقل.

وأثارت الخطة اعتراضات واسعة، حيث أعلن أعضاء يويفا الـ55 بالإجماع في اجتماع طارئ يوم 30 يوليو رفض المشاركة في مسابقات فيفا، وبينها كأس العالم، إذا لم يتم سحب المقترح، قبل أن ينضم الاتحاد الآسيوي و«كونكاكاف» إلى الموقف نفسه.

كما أشار يويفا إلى استقالة كارلوس كورديرو، مستشار إنفانتينو لشؤون الاستراتيجية والحوكمة العالمية والرئيس السابق للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، والذي وصف المقترح بأنه «صفقة سيئة» لفيفا وكرة القدم ومستقبل اللعبة.

وتراجع فيفا عن الخطة في الأول من أغسطس، لكن يويفا أكد استمرار التساؤلات حول طريقة إعدادها والمضي قدمًا فيها، مشيرًا إلى شكاوى داخلية من موظفين في فيفا، وتقارير عن استبعاد الأمين العام ماتياس جرافستروم من صياغة المقترح.