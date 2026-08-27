صحة الغربية: استمرار برامج التدريب والتعاون العلمي لدعم مكافحة الأمراض المتوطنة

أكدت الدكتورة رشا خضر، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أهمية استمرار برامج التدريب والتعاون العلمي وتبادل الخبرات الدولية؛ بما يدعم تطوير منظومة مكافحة الأمراض المتوطنة، ويرفع كفاءة الخدمات الوقائية والتشخيصية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأوضحت وكيلة الوزارة، في تصريحات اليوم الخميس، أن مديرية الشئون الصحية استقبلت وفدا مشتركا من وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة أماني الحبشي، مديرة الإدارة المركزية للأمراض المعدية وناقلات الأمراض، ووفدا بحثيا من معهد "تيودور بلهارس" ومعهد "جيانجسو" بجمهورية الصين الشعبية؛ لتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لافتة إلى أن برنامج الزيارة يتضمن تنفيذ فحص ميداني لأحد المجاري المائية، وعقد ورشة عمل بمركز تدريب الملاريا بمركز طبي سعيد.

وقالت وكيلة الوزارة إن ورشة العمل تشهد استعراض ومناقشة أحدث الأساليب والطرق المستخدمة في تشخيص البلهارسيا والطفيليات المعوية، والتدريب العملي على استخدام أحدث الأجهزة والميكروسكوبات؛ بما يسهم في رفع كفاءة الفرق الطبية والفنية وتطوير قدراتها التشخيصية.

وكان في استقبال الوفد المشترك بالمديرية الدكتورة فاطمة عبدالمنعم، وكيلة المديرية، والدكتور محمد عينر، مدير عام الأمراض المتوطنة، وعدد من قيادات ومسئولي الإدارات المعنية.