قررت حكومة ولاية الخرطوم في السودان، الخميس، إلغاء حظر التجوال المفروض في الولاية منذ سنوات مع السماح للمواطنين بحرية الحركة طوال ساعات اليوم، في وقت أصدرت فيه قرارا منعت بموجبه دخول الأجانب للولاية.

وكانت سلطات ولاية الخرطوم فرضت، عقب اندلاع الحرب في أبريل 2023، حظر تجوال مشدد خلال ساعات المساء وحتى الساعات الأولى من الصباح، قبل أن تبدأ في تخفيف القيود وتقليص ساعات الحظر عقب استعادة السيطرة على كامل الولاية وتحسن الأوضاع الأمنية.

وقالت ولاية الخرطوم، في بيان صحفي اليوم على صفحتها بموقع فيسبوك، إن الوالي أحمد عثمان حمزة ترأس اجتماع لجنة شئون أمن الولاية وناقش الاجتماع جملة من الأوضاع الامنية والجنائية وطمأنت اللجنه المواطنين بالولاية بأن الأمن يسير من أفضل الي أفضل في كل يوم.

ووفق البيان، أصدر اجتماع اللجنة عدت قرارات منها إلغاء حظر التجوال بولاية الخرطوم وإلغاء أمر الطوارئ لسنة 2024 الذي فرضت بموجبه حالة الطوارئ وحظر التجوال.

وأشارت اللجنة إلى أنه بالغاء حظر التجوال يحق للمواطنيين الكرام التحرك والعمل في كل الأوقات علما بأنه سيكون هناك وجود لارتكازات أمنية مشتركة وعلى المواطنين التحرك بمستنداتهم التي تثبت هويتهم في الأوقات المتأخرة من الليل.

كما أصدر الاجتماع قرارا بمنع دخول الأجانب لولاية الخرطوم عبر البصات السفرية والمركبات العامة والخاصة والقاطرات عبر السكك الحديديه ومنع الأجانب ويسمح فقط بدخول الذين يحملون تأشيرات دخول سارية المفعول.

وأوضح مقرر اللجنة الفريق شرطة سراج الدين منصور مدير شرطة ولاية الخرطوم أن هذا المرسوم المؤقت الصادر من ولاية الخرطوم لديه عقوبات لكل من يخالف هذا الأمر، داعيا سائقي البصات السفرية وسائقي المركبات العامة والخاصة وهيئة سكك حديد السودان الالتزام بانفاذ هذا القرار منعا لدخول أي أجنبي لولاية الخرطوم إلا الذين يحملون تصاريح وتأشيرات خاصة.

ونشطت سلطات ولاية الخرطوم مؤخرا في ترحيل آلاف اللاجئين إلى مواقع على حدود جنوب وشرق البلاد، ضمن خطة إبعاد الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية من السودان، وفق موقع "سودان تربيون".