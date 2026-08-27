القوات المسلحة العراقية: بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لن تكون هناك ذريعة لوجود سلاح خارج إطار الدولة

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية صباح النعمان، أن الحوارات مع الفصائل العراقية مستمرة بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسحلة العراقية- في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة" الإخبارية، مساء اليوم الخميس- أن مسار الحوار وصل إلى مراحل متقدمة جدا، لافتا إلى أن الحكومة تستمع إلى مختلف الآراء والمبررات المتعلقة بوجود السلاح خارج إطار الدولة.

وشدد على أنه بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لن تكون هناك ذريعة أو حجة لوجود سلاح خارج إطار الشرعية الوطنية والقانونية، في إطار مساعي الدولة لترسيخ سلطتها وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وأشار إلى أن الحكومة تتفهم مواقف الفصائل التي ربطت وجود السلاح بوجود القوات الأجنبية في العراق، مبينا في الوقت ذاته أن هذه الفصائل شاركت في مواجهة الإرهاب وقدمت تضحيات، لكن سيادة الدولة وسلطتها فوق الجميع.

وأوضح أن انتهاء مهمة التحالف ومغادرة آخر جندي لقواته في 30 سبتمبر يمهد لعودة السيادة الكاملة للعراق، مضيفا في الوقت ذاته أن الحكومة تسعى إلى طي صفحة الأمن والإرهاب والمعارك وفتح صفحة جديدة عنوانها البناء والإعمار.