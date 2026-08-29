الجيش السوداني يدفع بـ«لواء النخبة» إلى معارك النيل الأزرق

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أعلن الجيش السوداني، السبت، تحرك "لواء النخبة" باتجاه محور بكوري في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، حيث تدور مواجهات عسكرية مع "قوات الدعم السريع".

ويهدف هذا التحرك إلى "تعزيز القوات المنتشرة بالمحور ورفع قدرتها العملياتية"، بحسب الجيش السوداني، وذلك في ظل سيطرة "الدعم السريع" على مدن الكرمك وقيسان.

وشدد قائد الفرقة الرابعة مشاة، اللواء الركن إسماعيل الطيب حسين، خلال حديثه لعناصر القوة، على "أهمية الجاهزية والانضباط والروح القتالية"، ودعاهم إلى "أداء الواجب بثبات واقتدار"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وذكر بيان لقيادة الفرقة الرابعة مشاة على منصة "فيسبوك"، أن قوات لواء النخبة انطلقت صباح السبت إلى محور بكوري "دعماً للقوات المقاتلة واستكمالاً لجهود حسم المعركة".

والجمعة، زعمت "الدعم السريع" وقوات متحالفة معها السيطرة على قاعدتي "سركم" و"بكوري" الاستراتيجيتين بإقليم النيل الأزرق، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وعزز الجيش السوداني مواقعه في محيط الكرمك، إحدى أبرز المدن الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، نظراً لموقعها الحدودي مع إثيوبيا.

وكانت "الدعم السريع" أعلنت السيطرة على الكرمك في مارس الماضي، قبل أن يطلق الجيش السوداني عمليات عسكرية تدريجية لاستعادة المناطق المحيطة بها، تمكن خلالها من السيطرة على مقجا وشركم والبركة وخور حسن والكيلي، والتقدم باتجاه المدينة.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أفاد محافظ الكرمك عبدالعاطي الفكي، بأن القوات المسلحة السودانية تتمركز حالياً خارج المدينة، تمهيداً لبدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة عليها.