نحو 3 آلاف حالة اختفاء قسري موثقة خلال الحرب على غزة

وثّق المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا أنماطًا متكررة للاختفاء القسري في قطاع غزة، مقدرا عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الجريمة منذ بدء الحرب بنحو 2500 إلى 3000 شخص، وفق دراسة تحليلية أصدرها بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

وبحسب شبكة «قدس» الإخبارية، استندت الدراسة إلى عينة مكونة من 317 حالة موثقة، مؤكدة أن نتائجها لا تمثل جميع حالات المفقودين في القطاع، لكنها تقدم مؤشرًا على أنماط الاختفاء وأماكن حدوثها والظروف المحيطة بها.

وبحسب الدراسة، شملت العينة 302 حالة للذكور، بنسبة تجاوزت 95% من إجمالي الحالات، فيما وثقت اختفاء 41 طفلًا و17 مسنًا في مناطق مختلفة من القطاع.

وتصدرت محافظة غزة حالات الاختفاء الموثقة بواقع 89 حالة، تلتها شمال غزة بـ74 حالة، ثم خان يونس بـ59 حالة.

وأظهرت البيانات أن 76 شخصًا اختفوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنازل وحصار الأحياء، فيما اختفى 60 آخرون أثناء محاولتهم تفقد منازلهم أو العودة إليها لجلب الاحتياجات الأساسية.

كما وثق المركز 42 حالة اختفاء خلال رحلات النزوح أو المرور عبر الحواجز العسكرية، إضافة إلى 39 حالة ارتبطت بمحاولات المدنيين الحصول على الغذاء أو انتظار شاحنات المساعدات.

وأشار المركز إلى أن الجوع وانعدام الأمن الغذائي دفعا مدنيين إلى المخاطرة بحياتهم والوصول إلى مناطق عسكرية خطرة بحثًا عن الغذاء، لافتًا إلى أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية رصدت تحركات عدد من المفقودين قبل انقطاع أخبارهم.

وأكدت إفادات عائلات وشهود عيان، وفق الدراسة، رؤية عدد من الضحايا لحظة اعتقالهم قبل انقطاع أخبارهم وتعرضهم للتغييب القسري.

وفيما يتعلق بالمفقودين تحت الأنقاض، رجحت تقديرات المركز وجود نحو 4000 إلى 5000 شخص ما زالوا عالقين تحت أنقاض المباني التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة.

وحذر المركز من أن القيود المفروضة على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنعها من زيارة المحتجزين يزيدان من معاناة عائلات المفقودين، ويعوقان الوصول إلى معلومات بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.

وطالب المركز بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري في قطاع غزة، والكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم.