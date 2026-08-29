رئيس وزراء العراق يوجه برصد مكافآت للمبلغين عن حالات الفساد

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بتفعيل قانون مكافأة المبلغين عن حالات الفساد، وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، ضمن حزمة إجراءات لمكافحة الفساد وحماية المال العام.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، جاء ذلك خلال زيارة أجراها الزيدي، اليوم السبت، إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية، حيث التقى رئيس الهيئة وكبار مسئوليها، واطّلع على آليات عملها والجهود المبذولة في مكافحة الفساد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن مواجهة الفساد تتطلب تعزيز الدور الوقائي لهيئة النزاهة إلى جانب مهامها الرقابية، داعيًا إلى العمل على الحد من أسباب الفساد ومتابعة المشروعات الحكومية، بما فيها مشروعات المحافظات.

ووجّه الزيدي، بوضع آلية لمتابعة المشروعات وفق ثلاثة مستويات، بحسب حجم المشروع وكلفته، تبدأ بالمشروعات مرتفعة الكلفة، ثم المتوسطة، فالصغيرة، بهدف توجيه الجهد الرقابي بصورة أكثر فاعلية.

كما شدد على ضرورة تفعيل مكافآت المبلغين عن قضايا الفساد، ومواصلة متابعة المنافذ الحدودية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في قضايا الفساد.