اندلاع مواجهات عقب هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين بقرية قصرة

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اندلعت مواجهات شديدة بين الأهالي ومجموعات من المستوطنين، مساء اليوم السبت، عقب هجوم شنّته عناصر استيطانية على منازل العائلات الفلسطينية المحاصرة في قرية قصرة الواقعة جنوبي محافظة نابلس.

وبحسب شبكة «مصدر» الإخبارية، أفادت مصادر محلية بأن أعدادًا من المستوطنين هاجموا الطرف الأطرافي للقرية وحاصروا منازل المواطنين المأهولة، حيث رشقوها بالحجارة وحاولوا الاعتداء على الممتلكات والتضييق على الأهالي المتواجدين داخلها.

وأضافت المصادر أن الشبان والأهالي هبوا للتصدي للهجوم، مما أدى لاندلاع مواجهات ميدانية في المنطقة، تخللها اقتحام لقوات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاه الأهالي.

من جهته، أكد رئيس بلدية قصرة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز سيارة إسعاف في محيط منزل محاصر بالقرية جنوب نابلس.

وتتعرض قرية قصرة والبلدات المجاورة جنوب نابلس لاعتداءات وهجمات متكررة من قِبل المستوطنين، تستهدف المنازل والأراضي الزراعية تحت حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.