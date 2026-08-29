وزير الخارجية ونظيره النرويجي يؤكدان ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع إسبن بارث إيدي، وزير خارجية مملكة النرويج.

واستهل "عبد العاطي"، الاتصال بتقديم خالص التعازي إلى مملكة النرويج في وفاة الملك هارالد الخامس، ملك النرويج، معربًا عن خالص المواساة والتعاطف مع الأسرة المالكة والشعب النرويجي في هذا المصاب الأليم، مشيدًا بما قدمه الملك الراحل من إسهامات بارزة لبلاده طوال فترة حكمه.

وعبّر الوزير النرويجي، عن تقديرهم البالغ للفتة الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، بنشر رسالة تعزية في وفاة ملك النرويج.

وتناول الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إذ أكد الوزيران، الحرص على مواصلة العمل من أجل تطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على ما تشهده العلاقات المصرية النرويجية من تطور، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما تبادل الوزيران، الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا، فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف الإيراني.

وأكد الوزيران، أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والسلمية بما يجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

كما تناول الاتصال سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.