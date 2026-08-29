ضبط 3 متهمين بالتعدي على شخص وتهديده بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على 3 متهمين بالتعدي على شخص وتهديده بإلحاق الأذى به، على خلفية خلافات حول الجيرة بالقليوبية.

وقالت وزارة الداخلية، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من تهجم أشخاص على مسكن أهليتها والتعدي عليهم بالسب وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم بالقليوبية.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 أغسطس الجاري، تلقى مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شقيق القائمة على النشر، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به باستخدام قطعتين حديديتين، على خلفية خلافات بينهم حول الجيرة.

وأكدت الوزارة، أنه أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم، الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم: مالك ورشة، ونجله، وعامل، مقيمون بدائرة المركز. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات، وبإرشادهم تم ضبط الأداتين المستخدمتين في التعدي.

وتابعت الوزارة: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".