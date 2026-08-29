إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

أصيب 4 أشخاص؛ إثر حادث انقلاب دراجة نارية بطريق إطسا بمحافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق مركز إطسا، ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، برفقة سيارات الإسعاف، وتبين من الفحص إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.