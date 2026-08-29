الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يعتدي على طواقمنا ويعيق وصولها إلى المصابين في الضفة

قال مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، عيد دويكات، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية عرقلة عمل الطواقم الطبية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ومنعتها في بعض الحالات من الوصول إلى المصابين وانتشال الشهداء.

وأوضح دويكات، في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الهلال الأحمر يتدخل طبيًا في مراكز الأونروا عند تلقي طلبات للمساعدة، ولا يمتلك معلومات تفصيلية بشأن عمليات اقتحام تلك المراكز، باعتبارها من اختصاص الأونروا.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت خلال الساعات الـ24 الماضية على طواقم الهلال الأحمر في منطقة جنين، ومنعتها من الوصول إلى المنطقة لانتشال الشهداء.

وأشار إلى استمرار عرقلة وصول الطواقم الطبية إلى المصابين وطالبي الخدمات الصحية في قريتي المغير وأبو فلاح، موضحًا أن فرق الهلال الأحمر نقلت صباح اليوم إصابتين من مخيم الأمعري إلى مستشفيات فلسطينية، عقب اعتداءات إسرائيلية على المواطنين في المنطقة.

وأكد دويكات أن زيادة الحواجز والبوابات العسكرية في أنحاء الضفة الغربية صعّبت حركة الطواقم الطبية وأخّرت وصولها إلى المستغيثين، ما انعكس على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.