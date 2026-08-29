توج منتخب مصر للناشئات تحت 18 سنة بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة، التي أقيمت منافساتها في الأردن، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة النهائية.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا طوال منافسات البطولة، ونجح في حسم المواجهة النهائية أمام الجزائر دون خسارة أي شوط، ليعتلي منصة التتويج ويحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق.

ونجح منتخب مصر في فرض سيطرته على المباراة النهائية، ليختتم مشواره في البطولة بأفضل صورة، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الكرة الطائرة المصرية على المستوى العربي.

ويعكس تتويج منتخب الناشئات بالميدالية الذهبية قوة قاعدة الكرة الطائرة المصرية، في ظل الاهتمام بتكوين أجيال جديدة قادرة على مواصلة تحقيق الإنجازات في البطولات العربية والقارية والدولية.

ويقود منتخب مصر للناشئات الكابتن تهاني طوسون مديرًا فنيًا، ويعاونها أحمد المهدي مدربًا عامًا، وعمرو التوني محللًا تقنيًا، بينما تتولى الدكتورة أشرقت عبد الونيس مهمة العلاج الطبيعي.

وترأست الكابتن منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعثة المنتخب خلال منافسات البطولة العربية.

وضمت قائمة منتخب مصر للناشئات كلًا من: هنا كريم، ندى نادر، خديجة رامي، كارما منعم، يارا رامز، زينة أحمد، جود عماد، فريدة عبد الستار، حلا حاتم، هنا الغيطاني، لي لي أحمد، ملك تامر، ليلى مؤمن، وهنا إيهاب.

وبهذا التتويج، أسدل منتخب مصر للناشئات تحت 18 سنة الستار على مشاركته في البطولة العربية بالأردن، بعدما حصد الميدالية الذهبية عقب الفوز على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة النهائية.