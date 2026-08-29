أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، مقتل اثنين من ضباطها بنيران القوات الحكومية، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.

وقالت وكالة أنباء «سبأ» التابعة للحوثيين إنه جرى في العاصمة صنعاء «تشييع اللواء حسن حسين علي مطهر، والعقيد محمد محسن أحمد الغاثي».

وأضافت الوكالة أن مطهر والغاثي قتلا «وهما يؤديان واجبهما الوطني في جبهات العزة والكرامة»، في إشارة إلى مقتلهما بنيران القوات الحكومية.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل أخرى بشأن مقتل الضابطين، كما لم يصدر تعقيب من القوات الحكومية حتى الساعة 17:40 (ت.غ).

وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ مطلع يوليو 2026 في محافظات عدة، بينها مأرب وسط البلاد، والجوف شمالًا، والضالع وتعز جنوب غربي اليمن.

ويشهد اليمن منذ أبريل 2022 حالة من التهدئة في حرب اندلعت قبل نحو 12 عامًا بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات ومدن عدة، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014.

ويساند تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، بينما تُتهم إيران بدعم جماعة الحوثي، التي أعلنت في يوليو 2026 فرض «حظر بحري» على المملكة.