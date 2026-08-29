 مقتل طفلة وإصابة 8 آخرين في هجمات روسية بمسيرات على كييف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل طفلة وإصابة 8 آخرين في هجمات روسية بمسيرات على كييف

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 29 أغسطس 2026 - 8:05 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2026 - 8:05 م

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأُصيب ثمانية آخرون في هجمات بمسيرات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية اليوم السبت، وفقا لما أعلنته السلطات.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، إن القتيلة طفلة تبلغ من العمر عامين.

وما زال إنذار الغارات الجوية ساريا في أنحاء كييف. وفي الوقت نفسه، تواصلت عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا في منطقة ميلا، غربي كييف، عقب الهجوم الروسي المدمر الذي استهدف مستودعا للذخيرة في منطقة سكنية.

وأفاد وزير الداخلية إيفان فيهيفسكي بأنه تم الإبلاغ عن فقدان أربعة أشخاص.

ووفقا لأحدث حصيلة، لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم وأُصيب نحو 40 آخرين جراء الهجوم الذي وقع مساء أمس الجمعة.

 

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